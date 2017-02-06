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Новости
Гордость победила наши чувства06.02.2017 | 14:08
Он любил меня всем сердцем, я чувствовала это. Я чувствовала это каждой струной своей души, даже если разозлившись, он не писал мне и не звонил. Характер у него такой. Сложный, горделивый. А я капризный ребенок. Но от этого любила его не меньше и всегда прощала. Я скучала нереально, но слова ему об этом не говорила. Мы всегда думали, что помиримся. Но гордость победила наши чувства. Сейчас я замужем за другим, со мной человек, который всегда наберется в себе мужества и подойдет ко мне. Я жду ребенка. Я счастлива. Я люблю свою семью.
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