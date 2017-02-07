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Любящий человек примет вас любым

07.02.2017  |  16:38
Любящий человек примет вас любым

Я поняла, что он действительно меня любит, когда я ему показала свою дьявольскую сторону, все свои недостатки, всё на что я способна, он увидел, что я далеко не идеальна, для него я не была просто хорошая, милая, добрая, он знал мой свет и мою тьму, он видел то ужасное, что во мне есть, и то что я от всех скрываю, он простил мне то, что я и сама бы себе не простила, когда я поступала низко, он не уходил, он хотел узнать причины моих поступков и разобраться в них, когда я была больна, он не отвернулся, казалось, он может принять меня любой.


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