﻿Это и все? Это и было детство?

09.02.2017 | 19:09

Это и все? Это и было детство?

Безумные игры в снежки зимой, когда ты не чувствовала пальцев ног и рук, но все же продолжала играть. Когда эта сто килограммовая шуба, промокшая от снега и ставшая еще тяжелее, тянет налево и направо. А катания с горки, ну ведь ты же прекрасно видишь, что там огромные кочки, нет, ты должна прокатиться, плевать что это будет больно.

Или купание на речке до посинения губ, к черту. Продолжаем нырять. Прогулки до глубокой ночи, когда тебя уже разыскивает вся семья, переживая за тебя, а в это время ты всего лишь каталась с подругой на качелях. Когда ты лазила по каким то непонятным заброшенным домам, полям, лесам в поисках приключений себе на попу. А про деревья я вообще молчу, это какое бесстрашие надо было иметь, долизать до самого конца и кричать друзьям: " Я же говорила я смогу!" Вспоминаю, аж мурашки по коже. Это дружеская ревность, когда подруга шла гулять с другой девочкой, ты готова была разорвать весь мир, но ты не можешь этого показать, но сделаешь все, чтобы в следующий раз она пошла с тобой. Как же это было глупо. И у каждого есть истории с детства, которые они всегда будут вспоминать, всегда. Потому что они пропитаны жизнью, теплотой, искренностью.

А сейчас что? Что сейчас нас волнует? Взрослых юношей и девушек. Учеба-Дела и так по кругу. Меня раньше волновало, что же мама приготовит на обед. Какие сейчас проблемы у молодежи? Безответная любовь, отношения, пусть ли меня сегодня в клуб, и самое банальное, хорошо ли я сфотографировалась, видно что фото сделано на айфон? Моей главной проблемой детства было, когда же уже поспеет вишня или не будет ли у кого-нибудь такого же дневника в классе, как у меня. Где это все? Где эти милые переживания?

Вот это и было детство, наш маленький мир, в который мы возвращаемся, когда наступает ностальгия. И все же, детство, ты было прекрасным.