﻿Дюрк — древний храм внутри пещеры

10.02.2017 | 07:08

Дюрк — древний храм внутри пещеры

Северный Кавказ полон тайн красот и загадок. Есть здесь место совсем необычное — каменная пещера, состоящая из двух залов, соединенных деревянными ступенями. Вход в нее расположен в отроге большого скального массива. Пол пещеры устелен ткаными коврами, их несут паломники. Здесь всегда горят керосиновые лампады, расставленные по углам гротов. Раньше залов было больше, целых семь, но они обвалились во время землетрясения.

Когда-то пещера служила укрытием, а сейчас это храм. Здесь есть свой хранитель, который следит за порядком и проводит экскурсию. К входу ведут земляные ступени и поручни, чтоб взобраться мог и стар и млад. При желании внутри можно зажечь свет — электрическую лампу. Стены обмазаны и побелены. Вход закрывает тяжелая деревянная дверь. Если замереть и не разговаривать, то будет слышно, как где-то в недрах каменной горы бежит подземная река. Самое интересное явление, связанное с пещерой — ее пение. В безветренную погоду карстовый грот начинает издавать ревущие звуки, долетающие до аула Хустиль, на окраине которого расположена скальная пещера. Раньше подобные звуки были сигналом к жертвоприношению. Здесь свершались дикие языческие обряды. Память о них передавалась в здешних местах, и сегодня старые люди твердят о них, что "Дюрк просит жертвоприношений".

Местные жители верят в то, что пещера обладает великой мощью. Сюда издалека идут люди. Они молятся и просят о здравии, об исцелении, о дожде, об урожае. По сей день здесь читают совместные молитвы, если нужно решить общественную проблему — спастись от последствий пожара, наводнения, засухи или ненастья. В этом случае в пещере проводят закир — мусульманский обряд, вовремя которого происходит закол быка и возношение жертвы. В пещеру несут дары платки, ковры, дорожки и скатерти. Она требует заботы о себе, и люди, веря в ее силу, старательно исполняют это требование.

Этот Дагестанский памятник был одним из первых жилищ горцев, населивших здешние земли. В ее недрах по поверьям хранился меч араба Масламы. Он был тем человеком, который принес в эти края ислам. Древние сказания говорит, что еще раньше в пещере жили целители и чудотворцы — эреллеры. Вход в пещеру пускал не каждого, грешник не мог попасть внутрь, пещера смыкала перед ним стены. Скорее всего, в давние времена здесь было языческое святилище. На это указывают месторасположение и близость старого селения, и только после с приходом сюда ислама пещера превратилась в молельный дом.