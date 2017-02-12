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Новости
Несколько простых способов садака12.02.2017 | 10:30
Несколько простых способов садака:
1. Купи стул и оставь его в мечети. Кто бы ни молился сидя на нем, ты получишь награду.
2. Поставь миску или стакан с водой на окно. Птицы будут пить из него, ты получишь награду.
3. Поставь в своей комнате коробку. Клади туда какую-то сумму каждый раз, как согрешишь, а потом все отдай на садака, ты получишь награду.
4. Напиши дуа при входе и выходе из дома, повесь у входной двери. Кто бы ни читал его, ты получишь награду.
5. Купи Коран и оставь его в мечети. Кто бы ни читал хоть одну букву из него (а награда за одну букву увеличивается в 10 раз), ты получишь награду.
6. Заставь улыбаться мусульманина, который грустит, ты получишь награду.
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