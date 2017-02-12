Посвящается депортации вайнахов

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воскресенье, 12 февраля 2017
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Новости
Посвящается депортации вайнахов12.02.2017 | 14:39
О время! Говорят ты лечишь раны,
И помогаешь пережить печаль,
Но позабыть увы, народ не в силах
Проклятый, окровавленный февраль!
Попавшись словно волки на облаву
В расставленный "советами" капкан
Людей невинных уходил угрюмо,
Ведомый сатаною караван,
Ни молодых, ни старых не жалея
И наплевав на слёзы детских глаз,
Покуривая трубку в кабинете
Товарищ Сталин отдавал приказ!
Приказ о том, чтобы ломали волю!
Да так, чтоб содрогнулся небосвод!
Но выстоял, хлебнув немало горя,
Кавказский, удивительный народ!
Холодный север, степи Казахстана
Не истребили человечий доброты!
Вы выживали смело и упрямо!
Назло проделкам "красной сволоты" !
Я благодарен, то, что есть на свете
Понятие такое, как "вайнах" !
Несут его достойно ваши дети,
И да поможет в жизни им Аллах!
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