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Посвящается депортации вайнахов

12.02.2017  |  14:39
Посвящается депортации вайнахов

 

О время! Говорят ты лечишь раны,

И помогаешь пережить печаль,

Но позабыть увы, народ не в силах

Проклятый, окровавленный февраль!

Попавшись словно волки на облаву

В расставленный "советами" капкан

Людей невинных уходил угрюмо,

Ведомый сатаною караван,

Ни молодых, ни старых не жалея

И наплевав на слёзы детских глаз,

Покуривая трубку в кабинете

Товарищ Сталин отдавал приказ!

Приказ о том, чтобы ломали волю!

Да так, чтоб содрогнулся небосвод!

Но выстоял, хлебнув немало горя,

Кавказский, удивительный народ!

Холодный север, степи Казахстана

Не истребили человечий доброты!

Вы выживали смело и упрямо!

Назло проделкам "красной сволоты" !

Я благодарен, то, что есть на свете

Понятие такое, как "вайнах" !

Несут его достойно ваши дети,

И да поможет в жизни им Аллах!


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