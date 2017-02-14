Истории о смерти и любви. Часть 4

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Истории о смерти и любви. Часть 414.02.2017 | 19:24
3 дня назад мой лучший друг умер.
2 дня назад, я узнал, что она была донором органов.
1 день назад, мне сказали о 9-ти летнем мальчике, которому пересадили ее сердце.
Сегодня встретил этого мальчика. Он сказал мне, что, поскольку у него сердце моего лучшего друга, он стал бы моим лучшим другом сейчас.
Мой лучший друг, и его… GMH.
***
Однажды, 17-летняя девочка впала в кому.
Мальчик, в которого она была влюблена, приходил к ней каждый день и говорил, как сильно он любит ее.
Это продолжалось неделю, пока она, наконец, не проснулась со словами "Я люблю тебя" на губах.
Мы женаты уже 5 лет. Джейсон, твоя любовь дает мне надежду.
***
Сегодня я был на одной улице с двумя моими друзьями.
Вдруг мы увидели 16 летнюю девушку с ребенком. Один из моих друзей начал говорить о том, какая она, должно быть шлюха.
Зато, другой мой друг сказал: "Не смейся над ней. Моей маме было 16, когда она родила меня в результате изнасилования».
Мой друг сразу же остановился.
мама моего друга GMH.
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