Истории о смерти и любви. Часть 4

14.02.2017 | 19:24

3 дня назад мой лучший друг умер.

2 дня назад, я узнал, что она была донором органов.

1 день назад, мне сказали о 9-ти летнем мальчике, которому пересадили ее сердце.

Сегодня встретил этого мальчика. Он сказал мне, что, поскольку у него сердце моего лучшего друга, он стал бы моим лучшим другом сейчас.

Мой лучший друг, и его… GMH.

***

Однажды, 17-летняя девочка впала в кому.

Мальчик, в которого она была влюблена, приходил к ней каждый день и говорил, как сильно он любит ее.

Это продолжалось неделю, пока она, наконец, не проснулась со словами "Я люблю тебя" на губах.

Мы женаты уже 5 лет. Джейсон, твоя любовь дает мне надежду.

***

Сегодня я был на одной улице с двумя моими друзьями.

Вдруг мы увидели 16 летнюю девушку с ребенком. Один из моих друзей начал говорить о том, какая она, должно быть шлюха.

Зато, другой мой друг сказал: "Не смейся над ней. Моей маме было 16, когда она родила меня в результате изнасилования».

Мой друг сразу же остановился.

мама моего друга GMH.