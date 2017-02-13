﻿19-летний Магомед погиб, пытаясь спасти ребенка из горевшего дома

13.02.2017 | 08:54

19-летний Магомед погиб, пытаясь спасти ребенка из горевшего дома.

Каждый день в России совершают подвиги рядовые граждане, которые не проходят мимо, когда кому-то требуется помощь. Подвиги этих людей не всегда замечают чиновники, им не вручают грамоты, но от этого их поступки не становятся менее значимыми. Страна должна знать своих героев, отважных, неравнодушных к людям, которые делом доказали, что героизму есть место в нашей жизни.

24 января, в посёлке Красный Яр Астраханской области по улице Братской сгорел частный жилой дом. По словам очевидцев, при возгорании удалось выбраться из дома одному парню: Абдулхаликов Магомед Абдунасирович 1996 г. р. из села Новосаситли, Хасавюртовского района, РД и женщине. Выбравшись на улицу женщина заметила, что её ребёнок остался в горящем доме и сказала об этом. Спасшийся от пожара парень, вновь забежал в горящий пламенем дом, чтоб спасти ребёнка. Недолго находясь в сильном пожаре, он так и не смог спасти ребёнка и спастись самому. В результате пожара погибли двое парней.