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Мужчинам не просто...20.02.2017 | 21:23
Мужчинам не просто
Ты знаешь, подруга, мужчинам не просто.
И можешь кидать в меня кучу камней.
Ты принца рисуешь высокого роста...
Чтоб молод, богат был и всех веселей.
"Мужчина — он должен...", а дальше по списку,
За нас написали уже в соц.сетях:
Букеты из роз с романтичной запиской,
iPhone, кстати, новый вот вышел на днях...
От них в 25 ждут огромных успехов!
Машины, квартиры и где-нибудь дом.
И вовсе не важно какие помехи,
Cвоим ли он нажил все это трудом.
Ты знаешь, подруга, мужчинам не просто.
Им плакать нельзя, говорить про печаль.
В них много — "нельзя", что нам девушкам — можно.
Нет... я в восхищении, мне их не жаль.
Они даже терпят больных истеричек,
Что шарят в карманах, смотря телефон.
Мужчины прощают так много привычек.
А многим — совсем отвратительный тон.
Я знаю мужчин, по-серьезному верных,
Но им почему-то совсем не везло.
Влюбляются в глупых, коварных, нелепых.
А всё потому, что таких — большинство.
Поэтому им не хотелось жениться,
Пусть дело уже и идет к тридцати.
Телами успели уже насладиться,
Но что-то "за гранью" никак не найти...
Ты знаешь, подруга, мужчинам не просто,
А умным — ещё и труднее в сто крат!
Им мало лица, красоты или роста.
Они, как и ты — идеальных хотят.
Есть притча о старом-престаром мужчине,
Ему девяносто, а он не женат…
«Вы что, не нашли идеал?»
— перед смертью спросили,
«Нашел идеал, но так долго искал…»
«... и что же она? Отказала вам просто?»,
«Увы, отказала, была занята…
…она все искала мужчину… высокого роста,
чтоб молод, богат был… Ну, в общем, мечта…»
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