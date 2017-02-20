Мужчинам не просто...

20.02.2017 | 21:23

Мужчинам не просто

Ты знаешь, подруга, мужчинам не просто.

И можешь кидать в меня кучу камней.

Ты принца рисуешь высокого роста...

Чтоб молод, богат был и всех веселей.

"Мужчина — он должен...", а дальше по списку,

За нас написали уже в соц.сетях:

Букеты из роз с романтичной запиской,

iPhone, кстати, новый вот вышел на днях...

От них в 25 ждут огромных успехов!

Машины, квартиры и где-нибудь дом.

И вовсе не важно какие помехи,

Cвоим ли он нажил все это трудом.

Ты знаешь, подруга, мужчинам не просто.

Им плакать нельзя, говорить про печаль.

В них много — "нельзя", что нам девушкам — можно.

Нет... я в восхищении, мне их не жаль.

Они даже терпят больных истеричек,

Что шарят в карманах, смотря телефон.

Мужчины прощают так много привычек.

А многим — совсем отвратительный тон.

Я знаю мужчин, по-серьезному верных,

Но им почему-то совсем не везло.

Влюбляются в глупых, коварных, нелепых.

А всё потому, что таких — большинство.

Поэтому им не хотелось жениться,

Пусть дело уже и идет к тридцати.

Телами успели уже насладиться,

Но что-то "за гранью" никак не найти...

Ты знаешь, подруга, мужчинам не просто,

А умным — ещё и труднее в сто крат!

Им мало лица, красоты или роста.

Они, как и ты — идеальных хотят.

Есть притча о старом-престаром мужчине,

Ему девяносто, а он не женат…

«Вы что, не нашли идеал?»

— перед смертью спросили,

«Нашел идеал, но так долго искал…»

«... и что же она? Отказала вам просто?»,

«Увы, отказала, была занята…

…она все искала мужчину… высокого роста,

чтоб молод, богат был… Ну, в общем, мечта…»