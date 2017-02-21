Ты — это твой выбор

21.02.2017 | 19:24

Когда он был маленький, его отец постоянно пил, бил мать, ругал детей.

Когда ему было 11 лет, умер его дедушка, с которым он провел все детство.

С 12 лет начал курить и употреблять алкоголь.

В 13 лет лишился девственности. Когда ему было 15 лет, переживает развод родителей. В то же время начал употреблятьнаркотики и вылетел из школы.

В возрасте 16 лет живет в машине приятеля, а на еду зарабатывает чернорабочим, все свободное время отдает рок-музыке.

Когда ему было 20 лет, стал гитаристом в местной группе. Ему приходилось рыть канавы и разносить пиццу, чтобы заработать на обед.

Когда ему было 22 года, от него ушла жена, не выдержав такой жизни. В том же году знакомится с Николасом Кейджем. Николас представляет его своему менеджеру и у него начинается новая карьера - карьера кино.

Когда ему было 24 года, снялся в фильме, заняв в нем одну из ведущих ролей. Фильм имел большой успех и принес актеру популярность.

В возрасте 32 лет был признан одним из 100 самых сексуальных актеров кино. А год спустя одним из 50 самых красивых людей мира. В итоге он стал одним из самых уважаемых актеров Голливуда. Фильм, принесший ему популярность, называется ”Кошмары на улице вязов”.

Ты — это то, что ты делаешь. Ты — это твой выбор. Тот, в кого себя превратишь.

© Джонни Депп