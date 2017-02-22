Хочу в девятнадцатый век, в Черкесию

22.02.2017 | 14:08

#lyric@kvz_fact …Хочу в девятнадцатый век, В Черкесию. В чёрные годы Быть рядом с родимым народом И влиться в коварный набег. Хочу в девятнадцатый век, Захлопнуть тоску ноутбуком, Накинуть черкеску и бурку, Умчаться, как грозный абрек. Хочу в девятнадцатый век, Чтоб честь наши судьбы решала. Не сталью монет, а кинжалов Держать за поступки ответ. Прости, что тебя я отверг, Богатый мой век двадцать первый. Останусь цитатой ли, перлом, Я всё-таки твой человек. Хочу в девятнадцатый век, Гремящий обугленный славой. Вот только имею ли право На этот безумный побег?! В плену исторических вех Вникал в современность я редко.

Не должен ли я, как и предки, Делами прославить свой век?! Не должен ли времени бег Пронзить достижением громким?! Чтоб также когда-то потомки Желали б вернуться в наш век!

© Артур Кенчешаов