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Растворяются звёзды над скалами...

24.02.2017  |  09:23
Растворяются звёзды над скалами...

#lyric@kvz_fact …Растворяются звёзды над скалами,

Но в душе остаётся их свет. Гордый Эльбрус руками усталыми

Поднимает над нами рассвет.

Мы в объятиях шумного города Забываем историю, жаль.

Но старейшин задумчивых бороды, Будто памяти нашей скрижаль.

Наши предки- в легендах и эпосах! Их конями протоптан наш путь.

Ты услышишь, как старые крепости, Шепчут тихо тебе: "Не забудь!"

Наши предки свой край не унизили, Проросли сквозь туманы боёв.

Мы- ведь правнуки "Дикой дивизии", Мы — наследники славы веков.

Наша честь не должна быть заброшена, Мы не смеем забыть наш исток. Ты вложи в "многотомники" прошлого Своей жизни хотя бы листок.

(c)Артур Кенчешаов


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