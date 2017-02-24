Растворяются звёзды над скалами...

24.02.2017 | 09:23

#lyric@kvz_fact …Растворяются звёзды над скалами,

Но в душе остаётся их свет. Гордый Эльбрус руками усталыми

Поднимает над нами рассвет.

Мы в объятиях шумного города Забываем историю, жаль.

Но старейшин задумчивых бороды, Будто памяти нашей скрижаль.

Наши предки- в легендах и эпосах! Их конями протоптан наш путь.

Ты услышишь, как старые крепости, Шепчут тихо тебе: "Не забудь!"

Наши предки свой край не унизили, Проросли сквозь туманы боёв.

Мы- ведь правнуки "Дикой дивизии", Мы — наследники славы веков.

Наша честь не должна быть заброшена, Мы не смеем забыть наш исток. Ты вложи в "многотомники" прошлого Своей жизни хотя бы листок.

(c)Артур Кенчешаов