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Новости
Растворяются звёзды над скалами...24.02.2017 | 09:23
#lyric@kvz_fact …Растворяются звёзды над скалами,
Но в душе остаётся их свет. Гордый Эльбрус руками усталыми
Поднимает над нами рассвет.
Мы в объятиях шумного города Забываем историю, жаль.
Но старейшин задумчивых бороды, Будто памяти нашей скрижаль.
Наши предки- в легендах и эпосах! Их конями протоптан наш путь.
Ты услышишь, как старые крепости, Шепчут тихо тебе: "Не забудь!"
Наши предки свой край не унизили, Проросли сквозь туманы боёв.
Мы- ведь правнуки "Дикой дивизии", Мы — наследники славы веков.
Наша честь не должна быть заброшена, Мы не смеем забыть наш исток. Ты вложи в "многотомники" прошлого Своей жизни хотя бы листок.
(c)Артур Кенчешаов
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