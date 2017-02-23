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1 марта - День джигита

23.02.2017  |  19:24
1 марта - День джигита

Поздравляю всех Вайнахов, с Днем Джигита

День джигита

Первого марта традиционно отмечается День джигита. Нельзя сказать, что это какой-то крупномасштабный кавказский праздник. Скорее всего, это больше чисто символический и тем не менее знаменательный день на Кавказе. Первый президент Ингушетии Руслан Аушев является "отцом" этого праздника, который будучи еще главой республики выделил этот день. 23 февраля вайнахские мужчины не отмечают, поэтому первый день весны джигиты отмечают свой праздник. В Чечне и Ингушетии в последние годы активно отмечают этот день, проводя социальные мероприятия.

В интернете очень много стихов, посвященных именно дню джигита. Вот, к примеру, один из таких: Белоснежная папаха, словно гордый наш Казбек! Смелый нрав и взгляд без страха, верность Родине навек! Ты – джигит! И в этом слове – ум, отвага, доблесть, честь! Да ну что там! Всех достоинств нам вовек не перечесть! Пусть же взгляд орлиным будет, сердце крепким, как гранит, Пусть с тобой удача будет, пусть судьба всегда хранит! Преданною будет дружба, верным будет конь лихой! Пусть получишь все, что нужно, счастья будет пусть с лихвой!


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