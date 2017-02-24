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Cамый честный бегун

24.02.2017  |  22:14
Cамый честный бегун

В декабре 2012 года в Испании проводились соревнования, с большим призовым фондом, в них участвовали сильнейшие атлеты. Самое интересное произошло на финише. Кениец Абель Мутаи, являющийся бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне в беге на 3000 метров с препятствиями, уверенно вышел в лидеры, но не добежав около десяти метров до финиша остановился.

Он ошибочно посчитал, что уже пересек финишную черту и начал приветствовать зрителей, которые в свою очередь на испанском пытались сказать ему, что он немного не добежал. Вышедший к финишу вторым испанец Иван Фернандес Анайя мог бы воспользоваться ошибкой кенийца и занять первое место, но вместо этого он начал подталкивать Абеля в спину, показывая на финишную черту. После забега Иван сказал, что ему важнее сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль.


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