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Мое Детство

25.02.2017  |  21:02
Мое Детство. 30214.jpeg

Мое Детство:

Когда мы были младше

мы прятали руки под рубашку

и говорили людям, что потеряли руки.

Перезагружали видеоигры

даже тогда, когда знали, что проиграем.

Спали со всеми игрушками

чтобы никто из них не обиделся.

В ручке

с несколькими цветами

пытались нажать на все кнопки сразу. Самым сложным решением было определить, в какую игру сыграть.

Мы ждали за дверью, чтобы напугать кого-то , а потом уходили, потому что они были там слишком долго.

Притворялись спящими, чтобы нас относили в кровать.

Думали, что луна следует за машиной. Смотрели, как две капли

дождя скатываются по окну и делами вид, что это гонка.

Садились за компьютер

чтобы просто порисовать в Paint. Единственные "фальшивые" друзья, которые у нас были, были невидимые. Проглотив семена, мы были напуганы до смерти из-за того, что дерево будет расти в нашем животе.


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