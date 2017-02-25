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Мое Детство25.02.2017 | 21:02
Мое Детство:
Когда мы были младше
мы прятали руки под рубашку
и говорили людям, что потеряли руки.
Перезагружали видеоигры
даже тогда, когда знали, что проиграем.
Спали со всеми игрушками
чтобы никто из них не обиделся.
В ручке
с несколькими цветами
пытались нажать на все кнопки сразу. Самым сложным решением было определить, в какую игру сыграть.
Мы ждали за дверью, чтобы напугать кого-то , а потом уходили, потому что они были там слишком долго.
Притворялись спящими, чтобы нас относили в кровать.
Думали, что луна следует за машиной. Смотрели, как две капли
дождя скатываются по окну и делами вид, что это гонка.
Садились за компьютер
чтобы просто порисовать в Paint. Единственные "фальшивые" друзья, которые у нас были, были невидимые. Проглотив семена, мы были напуганы до смерти из-за того, что дерево будет расти в нашем животе.
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