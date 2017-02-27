﻿Приезжает корреспондент в горный аул и спрашивает у пастуха...

27.02.2017 | 10:30

Приезжает корреспондент в горный аул и спрашивает у пастуха: — Вот скажите, сколько дает один баран шерсти? — Какой, белый или черный баран? — Ну, например черный. — Ну, черный дает 3 кг. — А белый? — Тоже 3. Корреспондент продолжает: — А сколько дает овца молока? — А какая — белая или черная? — Ну, например, черная. — Черная — 2 литра. — А белая? -Тоже 2 Корреспондент, заметно подустав от разговора: — Скажите, а сколько съедает баран травы в сутки? — А какой, черный или белый? — Например, черный? -5 кг. — А белый? — Тоже 5 кг. — А сколько будет мяса если зарезать барашку? — Какого, черного или белого? Корреспондент, нервно подёргивая глазом: — Например, БЕЛОГО! — Белый? нуууу… 15-20 кг. Корреспондент не выдерживает: — А черный? — Черный тоже — 15-20 кг. — Что вы мне голову морочите? Какая тогда разница между белым и черным? — Черные — это мои барашки. Корреспондент в ярости спрашивает: — А белые ??? — Тоже мои…