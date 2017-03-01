Гёйгёль — одно из уникальных горных озёр Азербайджана

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Новости
Гёйгёль — одно из уникальных горных озёр Азербайджана01.03.2017 | 15:13
Гёйгёль — одно из горных озёр Азербайджана — расположено у подножия горы Кяпаз, в ущелье реки Агсу. Озеро образовалось в результате разрушительного землетрясения, произошедшего 17 сентября 1138 года, в результате которого вершина горы Кяпаз обрушилась в ущелье реки Агсу. Образовавшаяся запруда и есть озеро Гёйгёль.
Озеро располагается в Гёйгёльском заповеднике, созданном в 1965 году с целью сохранения в неприкосновенности природы и животного мира. Многочисленные туристические маршруты по Азербайджану предусматривают посещение этих мест. Гёйгёль и его окрестности являются зоной отдыха, считается что воздух этих мест целебен для людей, страдающих от заболеваний дыхательных путей и нервной системы.
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