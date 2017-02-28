Загадочные древние письмена из Майкопа

28.02.2017 | 12:22

Загадочные древние письмена из Майкопа. Хвсан Бакаев.

Малоизвестный факт: в 1960 г. на окраине Майкопа случайно был обнаружен обломок плитки из песчаника размером 20 X 15 см. Одна из сторон ее была покрыта различными процарапанными письменными знаками. Плитку сразу же после обнаружения передали в одну из майкопских школ, а весной 1962 г. она была передана в Адыгейский научно-исследовательский институт.

Через год сотрудник Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР Л. И. Лавров привез эту плитку в Ленинград, где она привлекла внимание ряда филологов. Известно, что одни из них пытались прочитать эту надпись на плите с древнего эламского, другие - с шумерского языка. Занялся ею и Г. Ф. Турчанинов, который, признав в надписи древнефиникийское письмо XIII в. до н. э.

Одна часть знаков на плитке определена Г. Ф. Турчаниновым как детерминативы хеттского языка, относящегося к индоевропейской языковой общности, а другая объявлена финикийскими линейными знаками, характерными для древнесемитической языковой семьи.

Г. Ф. Турчанинов заявил, что успешно расшифровал надпись на Майкопской плите, используя абхазский язык, и заявил об открытии им Ашуйского письма, которым по его мнению пользовались далёкие предки абхазо-адыгских народов. По его мнению плита содержит следующий текст: «Этот азегского царя Великого Марны потомок (сын) есть. Крепость Айя его собственность. Пагя из Хизы сюда выйдя в начале месяца сева в 21 году, соорудил (эту) крепость в стране скал, в золотоносной земле, в долине Паху».

Н. Г. Ловпаче предпринял попытки сопоставления Майкопской плиты с надписями на т. н. меотских таблетках, более поздней меотской археологической культуры, которые пока не позволили приблизиться к расшифровке. Также он обнародовал свою версию перевода текста Майкопской плиты используя реконструкцию древнеадыгского языка: «Великий жрец Хебату, наместник бога касутава, 51-летний муж, придя в „сады“, построил город отпрыску царского дома Сапуле, младшему брату Арнувады. Тысячу рук (строителей), маталла и агари (граб) доставил правитель в город. В 25-й год хатама (процветания?) правитель освятил дворцовую крепость Маэ жертвой 21 овцы божеству зерна Хаяме обпахав его».

Однако эти расшифровки ещё не получили оценки или признания научного сообщества.

(Материал скомпанован из различных источников. На снимке - майкопская плитка).