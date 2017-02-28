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83-летний чеченец 70 лет ухаживает за местом захоронения героя-осетина

28.02.2017  |  22:27
83-летний чеченец 70 лет ухаживает за местом захоронения героя-осетина. 30225.jpeg

83-летний чеченец Абдула Кубачев на протяжении 70 лет ухаживает за местом захоронения героя-осетина летчика Ревазова

Здесь, в чеченском селе Капустино, в октябре 1942-го шли тяжелые бои с участием Северной группы войск Закавказского фронта, о чем свидетельствуют строки из наградного листа младшего политрука, заместителя командира 5-й стрелковой роты по политчасти, 2-го отдельного стрелкового батальона, 43-й отдельной стрелковой бригады Ивана Симоновича Ревазова:

"В бою с немецко-фашистскими захватчиками у населенного пункта Капустино 30.10.42 г. показал себя стойким, мужественным и преданным социалистической Родине политическим руководителем. В неравном бою с врагом уничтожил двух фашистов и героически погиб на поле боя… Награжден орденом "Отечественной войны II степени". Почти 70 лет этот скромный обелиск на краю села находился под "опекой" чеченца Абдулы Кубачева. Приходил сюда еще мальчишкой, на глазах которого бойцы похоронили своего товарища, павшего смертью храбрых. Приходит и теперь, став солидным старцем. Убирает сухостой, красит металлическую ограду, наводит порядок вокруг обелиска.


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