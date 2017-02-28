Абу Дервиш в Аммане - одна из красивейших мечетей Иордании

28.02.2017 | 16:22

Абхазская мечеть в Аммане.

Мечеть Абу Дервиш в Аммане - одна из красивейших мечетей Иордании и одна из десяти красивейших мечетей мира. Расположена на одном из самых высоких холмов Аммана, откуда открывается прекрасный вид на город. Обычно это сооружение называют мечетью Абу Дервиша или "Шахматной мечетью", но у нее есть и еще одно неофициальное название - "Черкесская". Как известно, черкесами за рубежом называли все абаза-адыгские народы. Основатель же мечети - Абу Дервиш, известный также под именем Мустафа Хассан, был абхазом по своему происхождению, который родился в городе Сухум в 1903 году. Позже перебравшись в Сирию, а оттуда в Амман, Мустафа Хассан решил сделать что-то особенное для города, который стал ему родным домом. В связи с тем, что в 1961 году в районе Джебель-Ашрафия и близлежащих районах не было мечети, он решил ее построить. Продав землю в другом районе Аммана и заняв денег у своих друзей, Абу Дервиш купил участок в Джабель-Ашрафия, передал ее мусульманской общине на безвозмездной основе (в вакуф), сам спроектировал дизайн мечети и построил ее на свои личные средства. Ныне площадь, на котором расположена мечеть Абу Дервиш, является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов.