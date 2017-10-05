en in english ge ქართულად
 
четверг, 5 октября 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Новости партнеров
Фото
Новости

Случай с бойцами из США на Кавказе

05.10.2017  |  13:43
Случай с бойцами из США на Кавказе

Был такой случай. В 1931 году в горы Карачая приехали борцы-профессионалы из Соединенных Штатов. По пути в Домбай они остановились в ауле Нижняя Теберда. Американцы решили испытать силу среди богатырей-аульчан. Собрались жители и джигиты этого аула. Вышел американец крупного телосложения в черной маске. Он взял подкову и разогнул ее, затем согнул толстый железный прут. После чего американец вошел в круг, образованный толпой, и принял борцовскую стойку. По просьбе аульчан на схватку с американцем вышел Ахмат Текеев. Джигиту понадобилось несколько минут, чтобы положить его на лопатки и снять с него маску. Американцы были потрясены.

 

Амина Кочкарова. "Предрасположенность к борьбе"


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100