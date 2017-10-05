Случай с бойцами из США на Кавказе

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Новости
Случай с бойцами из США на Кавказе05.10.2017 | 13:43
Был такой случай. В 1931 году в горы Карачая приехали борцы-профессионалы из Соединенных Штатов. По пути в Домбай они остановились в ауле Нижняя Теберда. Американцы решили испытать силу среди богатырей-аульчан. Собрались жители и джигиты этого аула. Вышел американец крупного телосложения в черной маске. Он взял подкову и разогнул ее, затем согнул толстый железный прут. После чего американец вошел в круг, образованный толпой, и принял борцовскую стойку. По просьбе аульчан на схватку с американцем вышел Ахмат Текеев. Джигиту понадобилось несколько минут, чтобы положить его на лопатки и снять с него маску. Американцы были потрясены.
Амина Кочкарова. "Предрасположенность к борьбе"
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все
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