Черкесские телохранители иорданского короля

05.10.2017 | 10:57

Черкесы были первыми, кто присягнул в 1922г. королю Абдалле с момента основания монархии в верности и сохраняют ее уже более 90 лет. Гвардейцы короля носят традиционную для черкесов одежду — черкеску, каракулевую шапку, красный башлык/накидку и кожаные сапоги. В газырях хранится яд для самоубийства в случае захвата и мед для пропитания (так написано в зарубежной статье).

Курирует королевскую гвардию брат нынешнего короля Али, однако Абдалла II знает всех гвардейцев в лицо и по имени.

Отбор в королевскую гвардию ведется по-прежнему из различных черкесских племен живущих в Иордании. Новобранцы проходят обучение в течении восьми месяцев, за которые овладевают навыками самообороны, охраны безопасности, умением разбираться в военной технике и учат королевский протокол.

Считается, что телохранители невольно узнают какие-то дворцовые тайны, но еще никогда эти тайны не покидали дворцовых стен.