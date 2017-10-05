Черкесские телохранители иорданского короля

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Черкесские телохранители иорданского короля05.10.2017 | 10:57
Черкесы были первыми, кто присягнул в 1922г. королю Абдалле с момента основания монархии в верности и сохраняют ее уже более 90 лет. Гвардейцы короля носят традиционную для черкесов одежду — черкеску, каракулевую шапку, красный башлык/накидку и кожаные сапоги. В газырях хранится яд для самоубийства в случае захвата и мед для пропитания (так написано в зарубежной статье).
Курирует королевскую гвардию брат нынешнего короля Али, однако Абдалла II знает всех гвардейцев в лицо и по имени.
Отбор в королевскую гвардию ведется по-прежнему из различных черкесских племен живущих в Иордании. Новобранцы проходят обучение в течении восьми месяцев, за которые овладевают навыками самообороны, охраны безопасности, умением разбираться в военной технике и учат королевский протокол.
Считается, что телохранители невольно узнают какие-то дворцовые тайны, но еще никогда эти тайны не покидали дворцовых стен.
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