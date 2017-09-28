en in english ge ქართულად
 
четверг, 28 сентября 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Новости партнеров
Фото
Новости

Три предсмертных желания Султана Сулеймана Великолепного

28.09.2017  |  09:50
Три предсмертных желания Султана Сулеймана Великолепного

Перед своей смертью Султан Сулейман Великолепный позвал главнокомандующего армией и высказал ему три своих желания:

— Он завещал, чтобы его гроб (табут) несли на руках самые лучшие лекари Османской Империи того времени.

Второе его желание было, чтобы по всему пути, по которому будут нести его гроб, разбрасывали золотые монеты и драгоценные камни.

— Он завещал, чтобы его руки торчали из табута и были всем видны.

Когда главнокомандующий армией в смятении от услышанного спросил у него причину таких пожеланий, Сулейман Великолепный (Кануни) все разъяснил следующим образом:

— Пускай лучшие лекари несут мой табут и все пусть видят, что даже самые лучшие лекари бессильны перед лицом смерти.

— Разбросайте заработанные мною золото, пусть все видят, что-то богатство, которые мы получаем от этой жизни, в этом мире и остается.

— Пусть все видят мои руки и усвоят, что даже Падишах всего мира — Султан Сулейман Кануни ушел из этой жизни с пустыми руками.


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100