Чеченская традиция приветствовать друг друга вставанием имеет глубокий смысл

03.04.2017 | 22:27

Вы видели, как члены английского королевского дома встают, когда приветствуют друг друга. Возможно, они не делают этого, когда остаются одни, без посторонних. Но в чеченской семье всегда встают, когда появляется отец, старший брат, мать, старшая сестра. Члены королевского дома Англии, возможно, не встанут при появлении нечленов королевской семьи, но не чеченцы, ведь мы уважаем в первую очередь человека, а не титул и его материальное благосостояние. Человек – самая высшая ценность на земле, поэтому стремитесь стать человеком, самый верный способ – следовать правилам поведения и нормам внутренней духовной самоорганизации чеченца. Приветствуйте вставанием старших и гостей, выказывайте уважение и готовность оказать посильную помощь, и будьте уверены – Вас будут уважать, Вы получите помощь в самую трудную минуту, и жизнь Ваша станет радостнее.

Уважение к окружающим и особенно к слабым, есть проявление благородства души, оно лежит в основе чеченского этикета «Г1илакх». По мнению некоторых исследователей, этимология слова «Г1илакх» - культура состоит из двух слов «г1ила» - слабый, «лакх» - верх, что означает поднять слабого на высоту. То есть поддержать слабого, поднять его на свой уровень, на уровень равного, оказать ему необходимую поддержку, не пользуясь его слабостью. Признаком благородства во все времена и у всех народов считалась поддержка слабого, а унижение слабого считалось проявлением трусости.

#факт@caucasus_now