На территории Абхазии находится семь особых святилищ

04.04.2017 | 09:02

Анцәа́ (абаз. Нчва) — бог в традиционной религии народа абаза (абхазов и абазин). По его воле существуют аҧааимбарцәа (посланники Анцәа, экв. — ангелы). На сегодняшний день исповедуют эту религию исключительно абхазы, в основном жители сел.

На территории Абхазии находится семь святилищ, особо почитаемых последователями традиционной абхазской религии, которые именуются "быжьныха". Святилище по абхазски называется "аныха", а жрецы "аныхапааҩ". Служителями святилищ являются члены определенного рода, титул жреца в котором переходит от отца к сыну. Главным святилищем является Дыдрыҧшь-ныха, жрецами которого вот уже тысячу лет являются представители рода Чичба.

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