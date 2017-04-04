Господство монголов имело тяжелые последствия для Грузии

04.04.2017 | 14:33

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Грузия во I половине XIV века

Георгий V Брцкинвале (Блистательный)

Господство монголов имело тяжелые последствия для Грузии. Нарушилось политическое единство страны. В начале XIV века установилось "многоцарствие". В Восточной Грузии монголы противопоставили друг другу братьев — сыновей Деметре II-го: Давида VIII, Георгия VIII, Георгия V и Вахтанга III.

Георгий V восстановил единство Грузии, упрочил царскую власть, спас страну от полного уничтожения, возродил разрушенную монголами Грузию. За все это благодарные потомки нарекли его "Брцкинвале" ("Блистательный"). Георгий Брцкинвале скончался в 1346 году. Царский трон после его смерти занял его сын Давид IX (1346-1360).

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