Что вы слышали о брокенском призраке

04.04.2017 | 22:34

БРОКЕНСКИЙ ПРИЗРАК👾

Брокенский призрак — это такое оптическое явление, при котором наблюдатель видит собственную тень, которая в свою очередь лежит на прозрачной среде, рассеивающей свет, например на тумане или облаке.

◽Как образуется брокенский призрак Брокенский призрак появляется в тот момент, когда наблюдатель стоит спиной к источнику света. Источник света должен располагаться на уровне головы наблюдателя. В этот момент наблюдатель видит собственную тень, которая лежит на тумане (облаке), напротив источника света. Странный и пугающий эффект, который знает каждый, кто видел тени в тумане, вызывают такие обстоятельства, как:

▫При обычных обстоятельствах, когда источник света находится над головой наблюдателя, тень лежит на земле, однако, если источник света располагается невысоко над горизонтом, то тень перемещается на уровень головы наблюдателя (в то место, где не ожидаешь её увидеть).

▫Следующий интересный момент заключается в поверхности, на которой лежит тень. Ведь когда тень лежит на земле наблюдатель вполне может оценить её размер. Связано это со способностью человека к стереозрению, ведь видим мы двумя глазами, а это означает, что каждый глаз видит тень со своего ракурса, мозг оценивает расстояние, до каждой точки сопоставив правое и левое изображение. А когда тень лежит на прозрачной поверхности она становится объемной, при этом оценить точное расстояние до неё невозможно. Так как мозг, в данном случае, не может сопоставить изображение в одно, тень кажется несоизмеримо большой.

▫Если источник света и объект, на котором лежит тень статичны, то тень всегда повторяет любое движение наблюдателя. Однако, совсем по-другому тень отображается на движущейся поверхности (такой как туман). На такой поверхности тень может колебаться, таким образом, создается иллюзия, что темный силуэт движется в тумане, и совершенно не принадлежит наблюдателю.

▫Порой явление брокенского призрака сопровождается появлением глорией (радужные кольца, расходящиеся от головы силуэта), это является добрым знаком для наблюдателя.

◽Как наблюдать брокенсикй призрак Для появления такого оптического явления должно совпасть несколько условий: яркий точечный источник света (дающий резкую тень), густой туман (видимость не более 1 км). Когда совпадают оба фактора, что случается довольно редко, появляется брокенский призрак. Для того чтобы явление было наиболее четким, необходимо чтобы наблюдатель и источник света находились перед областью, заполненной туманом, а не погружены в него. Наиболее часто эти факторы совпадают в горах, там наблюдатель (находящийся спиной к солнцу) сможет увидеть контур своей тени на стене тумана.

Чтобы увидеть брокенский призрак далеко от гор, можно сделать следующее: дождитесь туманной ночи, возьмите с собой мощный источник света (переносной фонарь вполне подойдет). Установите источник света таким образом, чтобы свет падал на спину на уровне плеч. Важным условием является отсутствие других предметов (чтобы свет фонаря не рассеивался в тумане). Если всё будет сделано верно, то вам явится темный силуэт, растворяющийся в тумане.

◽Как и когда наблюдали брокенский призрак Оптическое явление "Брокенский призрак" получило свое название от горы Брокен, что находится в Германии и принадлежит горному массиву Гарц. На пике созданы такие климатические условия, которые являются наиболее благоприятными для возникновения призрака. Ведь туманы окутывают склоны горы 300 дней в году. Не раз брокенский призрак описывался в литературе. Первым был Иоганн Зильбершлаг (немецкий астроном и механик), сделал он это в 1780 году. Однако известность пику Брокен принес Иоганн Вольфганг фон Гёте. Он описал гору, окутанную туманами и легендами в знаменитом "Фаусте", ведь именно на пик Брокен поднимались Фауст и Мефистофель.