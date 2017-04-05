Черкесы всегда были готовы к бою

|in english
|ქართულად
понедельник, 10 апреля 2017
|Главная
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Последние новости
- Башни, которые были разрушены в ходе карательных экспедиций на юг Алании 2017-04-09 14:23
- Как христианство пришло в Осетию 2017-04-09 09:23
- Как появился современный герб Азербайджана 2017-04-08 15:13
-
-
- Чем похожи осетины и абхазы 2017-04-08 11:52
- Легенда о голубом озере 2017-04-06 15:36
Новости
Черкесы всегда были готовы к бою05.04.2017 | 16:22
В любое время черкесы, вне зависимости от своего возраста и положения, были готовы к бою. Они никогда не расставались со своим оружием, издавна ставшим частью их повседневного быта. В случае начала войны черкесы быстро перестраивались на военный лад:
…Промчался клик: война! война!
И пробудились племена.
Насмерть идут они охотно.
Умолк аул, где беззаботно
Недавно слушали певца;
Оружья звон, движенье стана:
Вот нынче песни молодца,
Вот удовольствия байрана!…
Измаил-бей
#факт@caucasus_now
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter