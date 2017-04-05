Черкесы всегда были готовы к бою

05.04.2017 | 16:22

В любое время черкесы, вне зависимости от своего возраста и положения, были готовы к бою. Они никогда не расставались со своим оружием, издавна ставшим частью их повседневного быта. В случае начала войны черкесы быстро перестраивались на военный лад:

…Промчался клик: война! война!

И пробудились племена.

Насмерть идут они охотно.

Умолк аул, где беззаботно

Недавно слушали певца;

Оружья звон, движенье стана:

Вот нынче песни молодца,

Вот удовольствия байрана!…

Измаил-бей

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