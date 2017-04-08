Чем похожи осетины и абхазы

08.04.2017 | 11:52

Исторические связи осетин и абхазов

Осетинские и абхазские ученые потратили немало времени на изучение общих черт в культуре, быте и верованиях двух народов. Их оказалось так много, что еще в 1967 году известный абхазский ученый-этнограф Шалва Денисович Инал-Ипа в своем докладе “К абхазо-осетинским этнокультурным связям” , сделанном на сессии, посвященной происхождению осетинского народа, говоря об общих элементах культуры и быта абхазов и осетин, выдвинул предположение об их этнических связях.

Ученый считал, что в этногенезе осетин могли принять участие в качестве кавказского субстрата предки современных абазин или какие-нибудь другие древние этнические группы абхазского происхождения. Инал-ипа полагал, что и совпадение абхазского наименования осетин “ауапс” с самоназванием абхазов “апсуа” является не случайным, а служит выражением каких-то древних этнических связей между предками абхазов и осетин.

Несомненна и обратная связь: этнический след среди абхазов и особенно абазин оставили аланы. Равнинные абазины помимо самоназвания абаза называют себя так же тапанта. Такое же название имеет и диалект, на котором они говорят – тапантский. Слово тапанта - неабазинского происхождения. Известный лингвист Анатолий Несторовича Генко в своей работе “Абазинский язык. Грамматический очерк наречия Тапанта” писал, что это самоназвание имеет индо-иранское (осетинское) происхождение и означает “равнинный житель”.

Немало среди абхазов и осетин и фамильных совпадений. Иногда трудно определить, какая из фамилий является абхазской или осетинской по происхождению. Однако в ряде случаев этническая принадлежность предков носителей фамилии прослеживается весьма четко – например абхазские фамилии Сармат, Осия, Алания в научной литературе называют несомненно аланскими или осетинскими. Известный российский археолог Владимир Александрович Кузнецов писал, что наличие таких фамилий связано с переселением и ассимиляцией групп алано-осетин в Абхазию в далеком прошлом. Тогда же началось встречное движение с юга на север Кавказа, когда значительный контингент древнеабхазского населения мигрировал на территорию Алании и осел здесь, заложив тем самым этническую основу современных абазин, - пишет Кузнецов.

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