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Как появился современный герб Азербайджана

08.04.2017  |  15:13
Как появился современный герб Азербайджана

Знаете ли Вы?

Автором современного герба Азербайджана является живший в Баку грузинский князь Шервашидзе.

30 января 1920 года правительство Азербайджанской Демократической Республики приняло постановление об объявлении конкурса на представление проектов национального гимна, государственного герба и печати:

"Поручить министру народного просвещения объявить конкурс на представление проектов национального гимна, государственного герба и печати с премией в 50 тыс. руб. первому и 25 тыс. [руб.] - вторым"

Конкурс должен был завершиться 1 мая 1920 года. Однако, в результате падения 28 апреля 1920 года Азербайджанской Демократической Республики герб не был принят. Следует отметить, что сохранился проект герба, составленный грузинским князем Шервашидзе. В центре герба изображены языки пламени, которые символизируют "Страну Огней". Цвета, использованные на гербе, являются цветами национального флага Азербайджанской Республики. Восьмиконечная звезда символизирует восемь ветвей тюркского народа. Снизу расположен венок из колосьев пшеницы и ветвей дуба. Венок из колосьев символизирует богатство, плодородие. Ветви дуба символизируют силу и могущество.

#факт@caucasus_now


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