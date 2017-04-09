Как христианство пришло в Осетию

09.04.2017 | 09:23

Следует помнить, что христианство пришло в Осетию не на пустое место. Обычаи и традиции осетинского народа имеют очень древнее происхождение. Например, Обычай посвящения Богу "пирогов, пива и кусков мяса" упоминается в "Древнеегипетской книге мёртвых" написанной за 1,5 тысяч лет до рождения Христа. И занесён этот обычай, согласно современной науке, древнеиранскими племенами в период 3600 -3200 годов до нашей эры. А так как осетины являются носителями культуры древнеиранских народов, то надо полагать, что осетинский народ является в то же время ещё и хранителем обычая Священной трапезы и Священного молебна — куывда, существующего как минимум 5 тысяч лет. Естественно, что и происходит он не от христианского учения, как это пытаются нам доказать новоявленные "умники" миссионеры. Ведь христианство существует всего 2 тысячи лет. Вера, доставшаяся осетинскому народу в наследство очень древняя, а вестником её, согласно Нартскому эпосу, является посланный Богом Сэуасса — Утро Истины (Сэу — раннее утро, асс — истина). Обычаи и традиции осетин сложены именно этой верой, а никакой либо другой. Здесь надо отметить, что христианская вера и вера осетин, значительно отличаются друг от друга. А это, уже то самое обстоятельство, которое как мы видим из определения, обеспечивает дезинтеграцию общества.