Родная земля осетин

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Родная земля осетин10.04.2017 | 14:08
На протяжении многих веков Трусовское и Гудское ущелья, Кобийская котловина были родной землёй осетин. В 90-е годы из-за безответственной, преступной политики государственных деятелей того времени были развязаны многие межнациональные конфликты, господствовали не справедливость и мудрость, а принцип: "Кто сильнее, тот прав". В результате ущелья, где испокон веков жили только осетины, сегодня оказались за пределами Осетии.
Опустели цветущие раньше села, осиротели родовые башни, никто не молится у святилищ, некому преклонить голову на могилах предков.
В этих местах жили наши предки, трудились, веселились и горевали в дни потерь и испытаний. Это были осетинские земли и они входили в состав Осетии, когда Осетия присоединилась к России. Существуют официальные документы, свидетельствующие о том, что эти территории входили в состав ЮО и после революции. Однако следует отметить, что население, проживающее там, было исключительно иронским.
В результате чьих действий и каким образом эти земли оказались зачисленными в состав Грузии, знали только тогдашние вершители судеб народов. Грузинское руководство всегда делало все возможное, чтобы вытеснить осетинское население с этих территорий. Приведём такой пример. Газопровод, по которому газ идёт в Закавказье, проходит рядом со стенами домов селения Къоб, но и там нет ни одного дома, куда был бы проведён природный газ. А в самых отдаленных высокогорных грузинских сёлах газом обогревают даже парники. Это весьма красноречивый пример политики Грузии и в советское время. #фыдыуазаг
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