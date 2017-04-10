Как приручают лошадей в горах

10.04.2017 | 21:36

#Аланы #Алания

Так Страбон пишет, что: "У всех скифских и сарматских племен есть обычай холостить лошадей, чтобы сделать их более послушными, ибо лошади у них хотя и невелики, но очень горячи и неукротимы" (44, т. 1, с.34).

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Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. полковник лейб-гвардии Преображенского полка А. А. Берс давал высокую оценку осетинским горным лошадям. Он указывал, что они неказисты, но шустры и вертлявы, превосходно передвигаются по горам и вообще превосходно чувствуют себя в горной среде [14, с. 294].

4. Гордлевский В. А. Государство Сельджукидов Малой Азии. — Изд-во Академии наук СССР. — М.-Л., 1941. — 62 с.

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Ю. Клапрот писал: "Лошади осетин невелики, но ноги их настолько сильны, что нет надобности их подковывать, несмотря на то, что они постоянно ходят по камням. Они превосходны для переходов через горы".

Клапроту вторит В. Пфаф, посетивший горную Осетию в начале 70-х годов XIX века: "Можно только удивляться необыкновенному проворству, силе и ловкости этих прекрасных горских лошадей. Сидя на такой лошади, можно поручить себя ее инстинкту и, закрывши глаза, переезжать через самые страшные пропасти…"

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Название конского снаряжения в осетинском языке восходят к аланам (иранского происхождения): widon (узда), zgællaglcom (удила), widaz (поводья), sarg (седло), æftawgæ; (попона), æxtong (подпруга), dumitong (хвостовой ремень), ægdæncoj (стремя) (175, т. III, с.34-35).