Идеология Ниртеады: сила человека растет в тепле и при свете

11.04.2017 | 09:18

Когда люди обнаружили логику связи рождения с сексом — это ещё не вопрос идеологии. Но когда люди стали сохранять тела умерших — это уже знак того, что для тела предполагается иное бытие умершего — "после-смертное". И тогда возникает и идея "до-бытия" — бытия "до-рождения". Вот как это в идеологии Нартиады.

Возникает идея о том, что есть часть земной жизни как "рождений (разных ступеней) силы" Ар-Йау. И она по какой-то причине восходит: развиваются эти самые Силы-Способности от способности "ходить" — до способности за чем-то "сбегать-принести". Далее — "что-то делать" более сложное: в итоге — Производство, Защита коллектива и Детопроизводство (рождения-смерти-рождения). Но отчего-то в земной жизни эти способности возрастают до каких-то пор. А потом уменьшаются, хотя время идёт так же — и по этой логике восходящего времени сила должна постоянно нарастать.

А в итоге человек — умирает… Ответ ясен только в том смысле, что есть какая-то сила, которая есть не только в этой земной жизни, но и вообще в "после-смертии", и в "до-рождении"… И она убывает и нарастает как-то иначе. В идеологии Нартиады есть ответ — по наблюдениям за сезонами года.

Простые наблюдения за сезонами года дали знать, что нарастание светлой части суток и тепла сопровождается нарастанием этой самой "скрытой" жизненной силы. При этом нарастает и "открытая" жизненная сила — в людях и природе очевидно больше энергии. Но очень важный момент — всё зависит от возраста: до старости это нарастание силы имеет место, а в старости — нет или очень немного… И смерть может прийти в любой сезон… Итоговая идея ясна — "есть разные силы" и "разные сезоны".

Есть открытая "сила рождающая" — сила мужчин и женщин. Есть их открытые "механизмы" телесные для рождений с детородными органами. Есть "механика" — секс. Есть "материал посева" — сперма. Всё это — видимое, явное. Есть "разные сезоны" — и это вовсе "не время"… Потому что "сезоны года" — видимы! И есть невидимое: оно приходит и уходит невидимо — это "время". И в этом и вне этого есть скрытые "силы рождающие". Однако и они как-то проявляются, явно это видно по тому, как с нарастанием годовых сезонов Света-Тепла растёт и эта "сила рождающая" в природе и людях: весна-лето дают тому абсолютно продуктивный аргумент.