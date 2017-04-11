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С горным прощаясь солнцем, грустных не делай глаз...11.04.2017 | 17:44
С горным прощаясь солнцем, Грустных не делай глаз, Мы ведь еще вернемся В эти края не раз.
Северная Осетия – Горных цветов соцветия… Как мог дышать на свете я, Этот не видя край? Цей и хребты Дигории, Наших побед истории, Переживи укоры и В горы вновь приезжай!
Будут снега здесь таять, Реками вниз стекать, И полнить нашу память, Звать к высоте опять.
Северная Осетия – Горных цветов соцветия, Разве б прожил на свете я, Этот не видя край? Цей и хребты Дигории, Скальные категории, Будут еще альпсборы и В горы вновь приезжай!
Связан вершины выбор С песнями напрямик. Здесь имя Юрий Визбор Носит скалистый пик.
Северная Осетия, Памяти долголетие, Снов неотвязных шествие, Слезы в подушки край… Цей и хребты Дигории, Бед, спасработ истории, Но выйди из минора и В горы вновь приезжай!
Дважды прожить – не выйдет, Годы вернуть нельзя… Но мне б еще раз увидеть Горы глаза в глаза!
И Северную Осетию, Радуги семицветие Там, где в водопад столетия Падают через край! Цейских туманов глории, Горный хрусталь Дигории – В общем, оставь все споры и В горы вновь приезжай!
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