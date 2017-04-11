Какие они - древние осетинские игрушки?

11.04.2017 | 20:31

КЪАЕЦАЕЛЫН ЧЫНДЗ- (букв." деревянная невеста") — тряпичная кукла, изготавливаемая из деревянной крестообразной основы и разноцветных кусочков материи, являла собой стилизованное изображение женской фигуры. Наряду с НЫМАЕТЫН ЧЫНДЗ КЪАЕЦАЕЛЫН ЧЫНДЗ были единственными игрушками в традиционном осетинском обществе, в котором " счастливая пора детства сокращена была…. до минимума и лишена к тому же сколько- нибудь интересных игр и развлечений, кроме неизменной……куклы-чындз"(К. Хетагуров). Изготавливались КЪАЕЦАЕЛЫН ЧЫНДЗ как взрослыми женщинами и девушками, так и самими детьми. Характерной особенностью таких кукол было изображение лица с помощью двух пересеченных лент, что, вероятно, несло в себе сакральный смысл и являлось своего рода оберегом.