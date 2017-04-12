Какой должна быть осетинка?

12.04.2017 | 13:06

Какой вообще должна быть девушка, достойная уважения? Разве можно перечислить по пунктам эти критерии, требования, качества? Вряд ли. Но очевидно, что визуальная составляющая не является определяющей. Пусть она будет очень красива, но если при этом она вульгарна, если преступает элементарные нормы культуры, морали, нравственности и при всей своей шикарности и пафосности - легко доступна и развратна, то разве она может вызывать уважение? Нет. Всегда будьте достойны уважения, девушки. Да, парни далеко не всегда ведут себя соответсвенно, но это не основание играть по правилам тех, кто толкает вас на грех перед собой, своими родителями, своим народом. Мужчина ведет себя ровно настолько, насколько ему позволяет женщина. И никак иначе. Меняйтесь к лучшему, девушки! Меняйте к лучшему парней!

© О. Марзоев