О чем расскажет найденное захоронение знатной женщины-сарматки

13.04.2017 | 12:11

Ученые из Института археологии РАН под руководством Романа Мимохода и Павла Успенского при раскопках в Ростовской области обнаружили нетронутое захоронение знатной женщины-сарматки. Эти ираноязычные кочевники-скотоводы в древности населяли местные степи. Найденные в погребении предметы утвари и украшения позволят ученым лучше изучить культуру этого народа, сообщается в пресс-релизе института.

В частности, у края могильной ямы, на древней поверхности были найдены остатки конской упряжи (серебряные фалары, ременные разделители с деталями, выполненными в технике перегородчатой эмали) и более 100 железных наконечников стрел. Ученые полагают, что находка оружия в женском захоронении косвенно подтверждает известный по античным источникам факт, что женщины у сарматов занимали высокое положение — участвовали в военных действиях и выполняли жреческие функции.

http://scientificrussia.ru/news/pogrebenie-znatnoj-sarmatki

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