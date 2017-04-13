Осетины сохранили следу лучшего происхождения, чем прочие горские народы

13.04.2017 | 14:08

«… Если вникнуть в быт этого народа, то легко убедится, что он сохранил следу лучшего происхождения, чем прочие горские народы. Чистота и удобство жилищ, шкафы, кровати, кресла с резьбой, напитки, пища, о чем соседние народы не имели представления — все это свидетельствует, что осетины — остатки какого-то некогда образованного народа Азии, загнанные сюда, в трущобы Кавказа, бурями, потрясавшими мир древний…»

Константинов О. Кавказский календарь на 1851 г. Тифлис, 1850, стр. 70

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