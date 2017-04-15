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Новости
Важно сберечь не только язык, но и его содержание...15.04.2017 | 14:41
"Они сберегли до наших дней не только язык как форму, несущую некое культурное содержание, но и само это содержание, в котором отразилось состояние скифской цивилизации на последних ступенях ее развития. А главное — живы бесценные, полные архаики эпические сказания, и, хотя в них проникли некоторые более или менее универсальные фольклорные темы, героические образы эпоса по-прежнему свежи и самобытны. Более того: эту устную словесность в той или иной степени восприняли соседние народы, исказив в ней как раз то, что было специфически осетинским, скифским."
Жорж Дюмезиль - французский мифолог, доктор филологических наук, профессор Коллеж де Франс, член Французской академии
#Скифы #Сарматы #Аланы #Осетины #Алания #Alans
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