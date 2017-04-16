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Кто установил рекорд по удержанию вращающихся кавказских барабанов

16.04.2017  |  10:30
Кто установил рекорд по удержанию вращающихся кавказских барабанов

Владикавказец Ханбала Демиров попал в книгу рекордов России за установление рекорда по удерживанию вращающихся кавказских барабанов. Молодой человек стал рекордсменом в наибольшей (15 секунд) продолжительности одновременного вращения четырех доулов диаметром 35 см., удерживаемых на руках и ногах.

Этот рекорд бывшего солиста ансамбля доулистов "Ритмы гор", а ныне студента Московской финансово-юридической академии, был официально зафиксирован во Владикавказе 26 декабря прошлого года. Теперь рекорд нашел свое документальное подтверждение сертификатом за подписью редактора книги рекордов России Станислава Коненко. Сейчас Демиров мечтает попасть на традиционный съезд рекордсменов, который в нынешнем году состоится в Лос-Анджелесе.


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