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Удивительная история храброго Гришика Санакоева

16.04.2017  |  16:22
Удивительная история храброго Гришика Санакоева

История этого парня всегда вызывала у меня особое чувство гордости и пример для подражания.

Санакоев Гришик 7 июня. 1991год. Массированный штурм города. Попав в окружение, Гришик, и поняв, что пути назад нет, он принял бой! Он знал, что идет на верную смерть, знал, что враг вооружен до зубов, в том числе и танками, с которыми ему с ручным пулеметом не справиться. Но он также знал, что позади Цхинвал, позади его отец и мать, позади в подвалах домов прятались тысячи женщин и детей, связывающих с такими вот осетинскими парнями свою последнюю и единственную надежду. И восемнадцатилетний парень сделал свой выбор. Он принял бой… Гришик был вторым пулеметчиком среди четырех ребят, которые сдерживали натиск врага. Гришки "вошел в азарт" и бой увлек его в глубь вражеской обороны.

Он один 12 минут удерживал ТЭК, пока не кончились патроны, и не сразу заметил вражеский бмп, который сделал обходной маневр и двинулся на бойца со стороны Эредви. Бежать уже не было смысла. Гришки прислонился к стене автомойки… Затем началось что-то страшное. Раздев его донага его связали и начали издеваться. Ломали пальцы, руки, ребра, жгли паяльной лампой, резали ножом… Сколько раз подносили они рацию к его окровавленным губам, требуя, чтобы Гришик попросил своих боевых товарищей обменять его на заложников. Наконец он согласился. По-осетински, слабеющим голосом он передал ребятам: -Ни в коем случае не соглашайтесь, я для обмена не гожусь… Враги удивились его отказом, и просили чтоб он хоть фамилию свою назвал. Он повторял только два слова: "Я-Осетин, Я-Осетин, Я-Осетин …" Хоронили его под шквальным огонем во дворе пятой школы. Так погиб герой, патриот, сын своего народа! Вечная память


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