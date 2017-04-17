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Новости
Историк об ингушских комплексах - "великолепные ансамбли"17.04.2017 | 14:52
Известный археолог, кавказовед Е. И. Крупнов назвав ингушские комплексы "великолепными архитектурными ансамблями" отметил:
"Можно полагать, что самый тип этих башен зародился и окончательно оформился на территории Ингушетии".
"Ингушские боевые башни "воув" являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом".
"Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо".
"Современная Ингушетия отличается, пожалуй, наибольшим количеством этих памятников и лучшей их сохранностью".
Е. И. Крупнов "Средневековая материальная культура ингушей", М., 1971.
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