Историк об ингушских комплексах - "великолепные ансамбли"

17.04.2017 | 14:52

Известный археолог, кавказовед Е. И. Крупнов назвав ингушские комплексы "великолепными архитектурными ансамблями" отметил:

"Можно полагать, что самый тип этих башен зародился и окончательно оформился на территории Ингушетии".

"Ингушские боевые башни "воув" являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом".

"Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо".

"Современная Ингушетия отличается, пожалуй, наибольшим количеством этих памятников и лучшей их сохранностью".

Е. И. Крупнов "Средневековая материальная культура ингушей", М., 1971.