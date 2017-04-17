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Историк об ингушских комплексах - "великолепные ансамбли"

17.04.2017  |  14:52
Историк об ингушских комплексах -

Известный археолог, кавказовед Е. И. Крупнов назвав ингушские комплексы "великолепными архитектурными ансамблями" отметил:

"Можно полагать, что самый тип этих башен зародился и окончательно оформился на территории Ингушетии".

"Ингушские боевые башни "воув" являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом".

Историк об ингушских комплексах - "великолепные ансамбли". Историк об ингушских 9

"Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо".

"Современная Ингушетия отличается, пожалуй, наибольшим количеством этих памятников и лучшей их сохранностью".

Е. И. Крупнов "Средневековая материальная культура ингушей", М., 1971.


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