Черкесское общество основано на следующих началах

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воскресенье, 23 апреля 2017
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Новости
Черкесское общество основано на следующих началах18.04.2017 | 20:31
1) Семейство.
2) Право собственности.
3) Право употребления оружия для всякого свободного человека.
4) Родовые союзы со взаимною обязанностью всех и каждого защищать друг друга, мстить за смерть, оскорбление
и нарушение прав собственности всем за каждого, и ответствовать перед чужими родовыми союзами за всех своих.
©
О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕРКЕСКИХ ПЛЕМЕН,
НАСЕЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ ЧЕРНОГО МОРЯ.
#факт@caucasus_now
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