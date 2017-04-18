Черкесское общество основано на следующих началах

18.04.2017 | 20:31

1) Семейство.

2) Право собственности.

3) Право употребления оружия для всякого свободного человека.

4) Родовые союзы со взаимною обязанностью всех и каждого защищать друг друга, мстить за смерть, оскорбление

и нарушение прав собственности всем за каждого, и ответствовать перед чужими родовыми союзами за всех своих.

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О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕРКЕСКИХ ПЛЕМЕН,

НАСЕЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ ЧЕРНОГО МОРЯ.

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