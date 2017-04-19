За что ценят кавказских мужчин

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Новости
За что ценят кавказских мужчин19.04.2017 | 16:22
Мужчины в Табасаране ценились не за юмор, не за ремесло и даже не за умение вести хозяйство. Если у мужчины хороший кинжал, то это был хороший мужчина, настоящий мужчина. За особую любовь к холодному оружию табасараны очень почитались на Кавказе! Их приглашали, когда требовалось искусство воина.
С ними всегда очень считались, не спорили, ибо аргументы в любом споре у молчаливого табасарана были в высшей мере убедительными. Почему? Пустой вопрос…
(c)Аджиев М. Э. Журнал "Вокруг света" / Апрель 1990 / Молчаливые табасараны.
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