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За что ценят кавказских мужчин

19.04.2017  |  16:22
За что ценят кавказских мужчин

Мужчины в Табасаране ценились не за юмор, не за ремесло и даже не за умение вести хозяйство. Если у мужчины хороший кинжал, то это был хороший мужчина, настоящий мужчина. За особую любовь к холодному оружию табасараны очень почитались на Кавказе! Их приглашали, когда требовалось искусство воина.

С ними всегда очень считались, не спорили, ибо аргументы в любом споре у молчаливого табасарана были в высшей мере убедительными. Почему? Пустой вопрос…

(c)Аджиев М. Э. Журнал "Вокруг света" / Апрель 1990 / Молчаливые табасараны.


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