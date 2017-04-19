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Такие вот настали времена...

19.04.2017  |  19:09
Такие вот настали времена...

Такие вот настали времена:  В делах людских корысть во всем видна,  Кто больше всех добра себе накопит, -  Тому и честь повсюду воздана. 

Ум хорошо, но ум еще не все,  Барыш солидный с ним соедини.  Коль умный, да не нажил состоянья,  В заботах тяжких кончишь свои дни.  Когда сидишь ты, в мысли погружен,  Ты мыслям вздорным ходу не давай.  Коль будешь говорить все откровенно,  Успеха не добьешься, так и знай. 

Тот, чьи дела благословит Аллах,  Себе добра немало наживет.  Но и тогда с людьми не будь заносчив,  Ведь нынче так, а там - наоборот. 

В обманчивом, насквозь прогнившем мире  По-всякому идут у нас дела:  Коль хорошо - ты окружен любовью,  Коль плохо - и любовь, глядишь, прошла.  Себя в границах должен ты держать,  Дурные мысли от других скрывать.  А кто с собой не в силах совладать,  Пусть дома взаперти себе живет.  И кто его, беспутного, помянет? 

©Ирчи Казак


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