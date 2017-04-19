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Такие вот настали времена...19.04.2017 | 19:09
Такие вот настали времена: В делах людских корысть во всем видна, Кто больше всех добра себе накопит, - Тому и честь повсюду воздана.
Ум хорошо, но ум еще не все, Барыш солидный с ним соедини. Коль умный, да не нажил состоянья, В заботах тяжких кончишь свои дни. Когда сидишь ты, в мысли погружен, Ты мыслям вздорным ходу не давай. Коль будешь говорить все откровенно, Успеха не добьешься, так и знай.
Тот, чьи дела благословит Аллах, Себе добра немало наживет. Но и тогда с людьми не будь заносчив, Ведь нынче так, а там - наоборот.
В обманчивом, насквозь прогнившем мире По-всякому идут у нас дела: Коль хорошо - ты окружен любовью, Коль плохо - и любовь, глядишь, прошла. Себя в границах должен ты держать, Дурные мысли от других скрывать. А кто с собой не в силах совладать, Пусть дома взаперти себе живет. И кто его, беспутного, помянет?
©Ирчи Казак
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