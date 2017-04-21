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Один из военных лидеров адыгов Шупако Хаудого

21.04.2017  |  16:22
Один из военных лидеров адыгов Шупако Хаудого

Шупако Хаудого (Хаудоко) Мамсир (Мансур) — натухайский предводитель один из политических и военных лидеров адыгов 1830–1840 гг. В 1837 упомянут генералом Вельяминовым в числе дворян, которые "между натухайцами наиболее имеют доверия в народе". Дж. Белл являлся свидетелем большого военного совета, состоявшегося в феврале 1839, на котором председательствовал и выступал с речью Мансур. По мнению адыгов, Мансур имел сакральные черты идеального лидера — его не оставляла удача, хранила судьба — натухайцы уверяли, что "жизнь его заколдована, так как все тело его изранено". Дж. Лонгворд в 1939, отдавая должное его популярности, отмечал, что адыги величали Хаудого Мансур Бея "королем страны". В феврале 1840 Н. Н. Раевский в записке "О политическом состоянии Восточного берега" упоминает "Аудоглу-Мамсыра, одного из известнейших старшин, живущих на речке Псебепс". Является одним из инициаторов штурма Абинского укрепления в 1840.

#факт@caucasus_now


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