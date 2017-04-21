Легендарная турецкая актриса Тюркан Шорай

21.04.2017 | 19:09

Тюркан Шорай (Туркан Шорай, Тюркян Шорай) / Türkân Şoray (Türkân Soray) легендарная турецкая актриса черкесского происхождения. Родилась 28 июня 1945 г в столице Турции - Стамбуле в обычной семье. Её отец - Халит Шорай работал обыкновенным служащим, ее мать Мелиха Шорай - была домохозяйкой. В 1960 г семья Тюркан снимала жильё в Карагюмрюке - район в Стамбуле, девушка даже и не думала об актёрской карьере до тех пор, пока к ней на улице случайно не подошёл сценарист, режиссер и владелец киностудии "Песен-фильм" Невзат Песен и спросил её: "А вы не хотели бы сниматься в кино?", после чего, как рассказывает сама Тюркан, она неимоверно испугалась и не ответив ни слова, убежала домой.

Невзат Песен был настолько поражен красотой девушки, что пришел к её матери с просьбой разрешить снять Тюркан в кино. Таким образом, по счастливой случайности, 15-летняя Тюркан дебютировала в фильме Aşk Rüzgarı (Ветер любви). В течение следующих пяти лет, Тюркан появилась в более чем шестидесяти фильмах. К Тюркан Шорай быстро пришла популярность, а со временем - и профессиональное мастерство. Ей одинаково хорошо удавались и трагические и комедийные роли. После того, как 1965 год ознаменовался её самым громким триумфом, она стала входить в четвёртку самых ведущих и знаменитых актрис Турции. Но это был также год, когда ее карьера была в застое. Роли Тюркан были достаточно стереотипны и однообразны, с одним и тем же сюжетом и амплуа, а это не слишком стало привлекать зрителя, тем самым нанося вред её яркой славе. Это сослужило для Тюркан очень неприятным обстоятельством, ибо многими режиссёрами её кандидатура вскоре начала отклоняться. Но Тюркан Шорай оказалась очень сильной и волевой женщиной, она прекрасно знала, что одними эмоциями и уныниями она себе не поможет, поэтому все чувства надо было взять под жёсткий контроль, собрав всю волю в кулак, двигаться дальше. И внезапно она предоставила свои требования, которые стали более известны как "Условия Шорай".

Она будет работать только в том случае, если студии и режиссёры подчиняться следующим требованиям, некоторыми из них, как известно, явились: - Ей должны предоставляться сценарий не позднее, чем за месяц до съемки и если она что-то не одобрит для своей роли, то изменения должны быть внесены или она откажется от этой роли. - Фильмы, в которых она будет работать, должны быть сняты только в Стамбуле, так как она не желает покидать город по своим личным обстоятельствам. - Не работает по воскресеньям. - Никогда не целуется с актёрами на экране. И как не странно, "Условия Шорай" были замечены, режиссёры вновь стали приглашать её в свои фильмы. В течение второй половины 60-х гг она снялась в еще 48 фильмах, в том числе и в известном фильме "Королек- птичка певчая"(первая экранизация фильма, всего было три), где сыграла главную роль, что сделало её одной из самых успешных женщин в Турции. Таким образом за 10 лет она снялась более чем в 100 фильмах. Тюркан получила прозвище "Султанша", так как она была самой востребованной актрисой турецкой кинематографии, это было золотое время Тюркан. В 1972 году талантливая актриса впервые выступает в качестве режиссера, поставив фильм "Возвращение" и сыграв в нем главную роль. Вторая режиссерская работа Тюркан Шорай - "Страдание" (1974), где она также играет главную роль. В 1976 году Тюркан Шорай поставила еще один фильм - "Асла и Даима". В итоге Тюркан Шорай сыграла около 200 ролей в кино. В СССР актриса стала известна после выхода советско-турецкого фильма «Любовь моя, печаль моя», снятого по роману Назыма Хикмета, в котором сыграла главную роль Мехмен Ману. Очень полюбился советским зрителям и фильм по роману Чингиза Айтматова "Мой тополёк в красной косынке", где Тюркан также исполнила главную роль.

12 марта 2010 года Тюркан Шорай была выбрана Послом Доброй Воли ЮНЕСКО, Турции, она сказала в своём интервью: "Я думаю, нет ничего лучшего, чем любовь в этом мире. Благодаря великой силе любви и состраданию, мы можем сплотиться и преодолеть любые проблемы"

Одна из школ в Турции носит имя знаменитой актрисы "Şoray".

Тюркан не раз была награждена самыми почётными наградами: четырежды в номинации "Лучшая актриса" на кинофестивале в Анталии, за режиссёрский дебют Большим призом на Московском кинофестивале, номинция "Лучшая актриса" на Ташкентском кинофестивале, почётные награды на Стамбульском и Римском кинофестивалях. Актриса рассказывает о своем происхождении:"Я кабардинка. Я черкешенка". http://arsiv.sabah.com.tr/2006/10/16/gny/gny115-20061016-200.html

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