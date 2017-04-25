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Горская армия многим обогатившая русское военное дело

25.04.2017  |  13:36
Горская армия многим обогатившая русское военное дело

"Горская армия многим обогатившая русское военное дело, была явлением необычной силы. Это была, безусловно, сильнейшая народная армия, с которой встретился царизм. Чисто военная тренировка кавказского горца казалась удивительной. Ни горцы Швейцарии, ни марокканцы Абд эль-Кадера, ни сикхи Индии, никогда не достигали в военном искусстве таких поразительных высот, как аварцы и чеченцы."

©В. А. Потто. «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях» : в 5 т. — СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887—1889.

#факт@caucasus_now


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