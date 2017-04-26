Самый опасный город мира

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Новости
Самый опасный город мира26.04.2017 | 14:55
Этот город находится на первом месте по уровню неблагоприятной криминогенной обстановки. Вся причина в том, что Сьюдад-Хуарес находится на границе между Соединенными Штатами и Мексикой, и через этот город ежедневно перевозят огромные партии наркотиков. В результате такого стечения обстоятельств тут убивают несколько сотен человек в год в ходе полицейских операций и просто во время потасовок между бандитами. Не так давно в Сьюдад- Хуаресе произошел ужасный случай, когда вооруженные люди ворвались в клуб и просто открыли огонь по ни в чем неповинным невооруженным гражданам. В результате нападения погибло около пятидесяти человек.
#факт@caucasus_now
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